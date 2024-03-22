وزارة العمل: يحق للحامل تخفيض مدة الدوام لساعة مدفوعة الأجر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة العمل، مبادرة بعنوان "إعرفى حقوقك فى العمل"، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات التى يشهدها شهر مارس بالمرأة، وذلك بهدف تعريف المرأة العاملة بحقوقها وفقا للقانون.

ونشرت الوزارة، 3 معلومات عن حقوق المرأة العاملة، هى:

1- لا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع.

2- يجب على صاحب العمل فى حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق فى مكان العمل أو تجمع العمال، نسخة من نظام تشغيل النساء.

3- تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بواقع ساعة مدفوعة الأجر، اعتبارا من الشهر السادس ولا يجوز تشغيلها ساعات إضافية طوال فترة الحمل، وحتى ستة أشهر من تاريخ الوضع.

وتستعد وزارة العمل لإطلاق "دليل إرشادى لمفتشى وزارة العمل حول التفتيش المراعى للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل نحو الوظائف الخضراء" فى إطار التعاون بين وزراة العمل ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة فى تنفيذ مشروعات طموحة حول المساواة بين الجنسين فى العمل وأهمها "مشروع تعزيز المساواة بين الجنسين فى أماكن العمل فى مصر" و"البرنامج المشترك لتعزيز فرص العمل المنتجة والعمل اللائق للمرأة فى مصر والأردن وفلسطين" والذى يستهدف تحسين أوضاع العمل للنساء بما يساهم فى تحقيق المساواة بين الجنسين فى العمل والانتقال العادل فى مصر ؛ ويتماشى مع أهداف كل من استراتيجية مصر للتنمية المستدامة: رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية.

ويسعى الدليل لتوفير أداة تمكن المفتش والمفتشة من تنفيذ زيارات تفتيشية مراعية للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل وذلك من خلال زيادة الوعى لمفتشى العمل بقضايا النساء فى العمل وتأثير تغير المناخ والبيئة على بيئة العمل وآليات رصدها والتعامل معها طبقا للتشريعات الدولية والوطنية بالإضافة إلى مهارات التفتيش على قضايا النساء فى العمل.