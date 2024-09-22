لكم في قلبي محبة كبيرة .. تفاصيل إعتزال أحمد فتحي لكرة القدم

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن أحمد فتحي، نجم منتخب مصر السابق وبيراميدز الحالي، اعتزاله رسميا كرة القدم وتعليق حذائه.

قال أحمد فتحي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»:" على مدار 24 عاما.. عشت أفضل فترات حياتي كلاعب كرة قدم محترف.. شاركت في صناعة لحظات الانتصار وعانقت السماء ببطولات وكؤوس وألقاب كبيرة".

أكد أحمد فتحي:" اليوم أعلن اعتزالي كرة القدم بعد مسيرة طويلة".

تابع أحمد فتحي:" تشرفت فيها بأن مثلت منتخب مصر الأول في ١٣٦ مباراة وبفضل الله كنت من اللاعبين القلائل الذين شاركوا في كل البطولات القارية (أولمبياد، كأس القارات، كأس عالم، بطولة الأمم الإفريقية ٥ نسخ) لعبت للعديد من الأندية الكبيرة مثل هال سيتي، شيفيلد، أم صلال وبيراميدز الذي فوزت معه مؤخراً ببطولة كأس مصر".

أشار:" تبقى الانطلاقة والبداية والدعم عن طريق الإسماعيلي وجماهيره الوفية التي احترمها وأكن لها كل تقدير".

أوضح:" أما الألقاب والنجاحات والحب والوقوف على منصات التتويج فكانت مع النادي الأهلي وجماهيره العظيمة التي احتوتني وغمرتني بمشاعرها الكبيرة وعشت معهم أفضل ذكريات حياتي الكروية فإلى جماهير الأهلي رسالتي :"لن أنساكم ولن أنسى كل اللحظات العظيمة التي عشناها سويا".

أتم أحمد فتحي:" واليوم وفي الختام.. كان لزاما علي أن أتوجه بعميق الشكر لكل من دربني في قطاعات الناشئين وفي كل المراحل العمرية وفي جميع الأندية والمنتخبات الوطنية، وكل من ساندني ودعمني في مشواري الاحترافي، شكرا جزيلا للجميع.. لكم في قلبي محبة كبيرة.. دعواتكم في القادم بإذن الله".