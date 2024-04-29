"دينية النواب" توافق على موازنة جامعة الأزهر.. ومسؤول بـ"التخطيط": مفيش جامعة أخرى تأخذ اهتمامًا أكبر من "الأزهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، مشروعَي قانونَين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، في ما يخص جامعة الأزهر.

وبلغت تقديرات الموازنة للعام المالي الجديد، وفقًا لمشروع الموازنة، 6 مليارات و208 ملايين جنيه، مقابل 4.7 مليار جنيه لموازنة العام المالي الحالي 2023/ 2024.

وبلغ إجمالي المبالغ المقدرة لباب الأجور وتعويضات العاملين 4.9 مليار جنيه، و480 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات، و58 مليون جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و19 مليون جنيه مصروفات أخرى، بينما بلغ المخصص للباب السادس الاستثمارات (شراء الأصول غير المالية) 730 مليون جنيه.

وشهد الاجتماع مطالبات من النواب بتعزيز ودعم موازنة جامعة الأزهر؛ لتمكينها من القيام بدورها وأداء رسالتها على أكمل وجه.

وقال الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن جامعة الأزهر من كبرى الجامعات في مصر، وتضم مئات الآلاف من الطلبة من مختلف دول العالم، وليس من مصر فقط، وهي تقدم رسالة تعليمية وتنويرية وتعد قوةً ناعمةً لمصر.

وأضاف العبد أنه يجب دعم موازنة جامعة الأزهر؛ لمساعدتها على أداء مهامها وأدوارها، وأن تكون موازنتها كافية لتلبية احتياجاتها ومتطلباتها.

واتفق معه النائب منصف نجيب سليمان، وكيل لجنة الشؤون الدينية، بأنه يجب التوصية بزيادة موازنة جامعة الأزهر.

وأكد ممثلو وزارتي المالية والتخطيط، أن هناك اهتمامًا بدعم جامعة الأزهر، ويتم التنسيق والتعاون معها على مدار العام المالي لتلبية أي احتياجات.

وقال بدر عثمان، مدير عام التعليم والبحث العلمي بوزارة التخطيط، إن الدولة تولي جامعة الأزهر اهتمامًا كبيرًا، ولا توجد أية جامعة أخرى تأخذ اهتمامًا أكبر من جامعة الأزهر.

وتابع عثمان: خطة السنة الجديدة لجامعة الأزهر 600 مليون جنيه بزيادة 400%، ولا توجد هذه النسبة في الزيادة في أية جامعة أخرى، ولها 1.5 مليار جنيه خزانة، و130 مليون جنيه ذاتي، أما جامعة القاهرة فالموارد الذاتية تتجاوز مليار جنيه، وجامعة الأزهر تحتاج إلى تنمية مواردها.