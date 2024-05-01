مصطفى الفقي أهم مكاسب حماس حصولها على دعم طلاب الجامعات الأمريكية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-داليا الظنيني:

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسى، إن صوت الطلاب هو صوت المستقبل الذى لا يتحكم فيه أحد، مبينا أن من أهم مكاسب حماس حصولها على دعم طلاب الجامعات الأمريكية ولم أتصور هذا.

وأضاف خلال حواره لبرنامج “يحدث فى مصر "، الذى يقدمه الإعلامى "شريف عامر"، على "قناة أم بى سي مصر"، مساء الثلاثاء، أن الطلاب الأمريكيين ليسوا طرفا فى الصراع ولكنهم خرجوا رغبة فى الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الطلاب الأمريكيون لم يرفعوا شعارات ضد السامية فى مظاهراتهم .

وأوضح أن مظاهرات طلاب أمريكا مؤشر إلى أن الإنسانية لم تمت، مبينا أن بايدن من الممكن أن يستخدم حركة الطلاب الأمريكيين للضغط على إسرائيل إذا كان حسن النية.

وشدد على ضرورة أن يقدم الفلسطينيون وقودا لدعم قضيتهم بعد حركة طلاب الجامعات الأمريكية.



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