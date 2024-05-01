هل الأصل فى الزواج التعدد أم الافراد؟.. أمين الفتوى يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال هل الأصل فى الزواج التعدد أم الإفراد؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "الأصل في الزواج الإفراد وليس التعدد، والآية الكريمة (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) ليس فيها دليل واضح وصريح عن التعدد، إيه علاقة اليتامى بتعدد الزوجات، فسبب نزول الآية هو المعين على الفهم، فسبب نزولها أن ابن اخت السيدة عائشة سألها عن معنى الاية، قالت له إن الآية مقصود بها اليتيمة تكون فى رعاية من يقوم برعايتها وعندها مال فمن يرعاها يعجبه مالها وجمالها فيتزوجها دون أن يعطيها الصداق، ولا يعطيها حقها فهذه الآية خطاب من الله للاوصياء على اليتامي، لو مش هتعمل كده تزوج غيرها ".

وأوضح: "وبعض العلماء قالوا إن الاصل فى الزواج زوجة واحدة والتعدد جاء على خلاف الأصل، وبعض العلماء قالوا يستحب ألا يزيد على زوجة واحدة إن حصل بها الإعفاف، حتى لا يقع في الحرام".