وزير الزراعة يكشف لمصراوي أولوياته في الوزارة خلال المرحلة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صالح:

قال الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن أولية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة ستكون لدعم صغار وكبار المزارعين بكافة ربوع البلاد.

وأوضح وزير الزراعة لمصراوي، أن دعم المزارعين سيكون من خلال توفير أجود أنواع التقاوي والبذور التي من شأنها أن تعطي وفرة وجودة في الإنتاج بأقل تكلفة إضافة إلى توفير سلالات محسنة وراثيا من المواشي داخل الأسواق من شأنها تسهم في وفرة الإنتاج المحلي وتخفض الفاتورة الإستيرادية.

وأشار إلى أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على دعم مركز بحوث الصحراء لزيادة أنشطته البحثية والتي من شأنها أن دعم خطتنا الاستراتيجية في التنمية الزراعية خاصة فيما يتعلق بمحاصيل الأمن الغذائي.

وتابع: "وكذلك توفير التلقيح الصناعي لتحسين السلالات والتي من شأنها أن تودي الي زياده الانتاجيه من اللحوم والألبان مما سوف يكون له اثر ايجابي علي الانتاج المحلي".

ولفت فاروق، إلى أن البنية التحتية التي نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية هيئت المناخ المناسب لإحداث طفرة بالمنظومة الزراعية والتي من شأنها أن ترفع معدلات الإنتاج والتصدير.