مدير مصنع محركات: نمتلك تقنية تصنيع المحركات بنسبة مكون محلي 70% للمرة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علق محمد وفائي، مدير تطوير الأعمال في مصنع محركات وسائل النقل الخفيفة، على كلمته التي ألقاها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالات عيد العمال، والتي أقيمت في مجمع "هايير مصر" الصناعي للأجهزة الكهربائية في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، على قناة ON، أوضح وفائي بأنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير المحرك منذ عام تقريباً، وشهدت هذه المرحلة إنتاجاً صعباً ومعقداً، كما وصلت نسبة المكونات المصنعة محلياً فيها إلى حوالي 70%.

أضاف وفائي أن حجم العمل الحالي وصل إلى ما يقارب 330 مليون جنيه، ويشمل ذلك الآلات والتجهيزات الحديثة والتكنولوجية المستخدمة في المصنع.

أكد وفائي بأنهم استعانوا بخبراء من دولتي الهند والصين لتحقيق هذا الإنجاز، وأنهم أصبحوا يمتلكون تقنية تصنيع محركات البنزين المصرية للمرة الأولى، مشيرًا إلى وجود ما يقرب من 7 ملايين دراجة نارية في الشوارع المصرية، مما يجعل السوق المصري واعداً بالإضافة إلى فرص التصدير.

وتابع مدير تطوير الأعمال في مصنع محركات وسائل النقل الخفيفة، قائلاً بأن سعر المحرك يبلغ 160 دولاراً أمريكياً، ولكن بفضل استخدام المواد الخام والمنتجات المحلية فقد نجحوا في تخفيض تكلفة التصنيع بشكل كبير، حيث يتم توفير ما يصل إلى 110 دولارات لكل محرك يتم إنتاجه.

ومازح الإعلامي خالد أبو بكر وفائي برغبته الدخول كشريك في المصنع والاستفادة المادية من عمليات التصدير المرتقبة.