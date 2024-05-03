"السياحة": تمد الإعفاء من رسوم مقابل "الجُعل" حتى هذا الموعد –(مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال أسامة عمارة، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه تقرر بجلسة مجلس الوزراء رقم 286 بتاريخ 18 أبريل 2024، الموافقة على مد الإعفاء مقابل "الجُعل" حتى 1 نوفمبر 2024.

وأضاف "عمارة"، خلال منشور موجه لغرفة شركات السياحة، حصل الخليج 365 على نسخة منه، أنه ذلك يأتي لجميع دول العالم؛ تشجيعًا لشركات الطيران، ولزيادة الحركة الجوية.

وأكد المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه ذلك يأتي أيضًا؛ لزيادة الحركة الجوية وتنشيط السياحة الوافدة لمطارات الجذب السياحي المصري.

ويُقصد بـ" الجُعل"، الرسوم التي تفرض على منظمي الرحلات من دولة لا تحمل علم الطائرة المنفذة للرحلة.