إجابة غير متوقعة.. زاهي حواس يكشف حقيقة تدمير الفراعنة لآثارهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تصوير- محمود عبدالناصر:

فجر الدكتور زاهي حواس عالم المصريات الشهير ووزير الآثار الأسبق، مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكداً أن القدماء المصريين لم يقوموا بمحو آثار الملوك السابقين عليهم.

وقال "حواس"، في حوار صحفي لمصراوي سينشر بشكل كامل لاحقا: كل ما قيل حول هذا الأمر مجرد شائعات، وكان الملك عندما يضع اسمه علب تمثال فإنه يحيي عقيدة الملك.

وأضاف: القدماء وصلوا للقمة لأنهم كانوا شعبا جبارا مؤمن بالآلهة وبشغله، مؤكدا أن الملوك لم تكن تمحو آثار الملوك السابقين، بالعكس كانوا يحتفلون عليها، وكانوا يظهرون قوة وعظمة من قبلهم.

وحول تدمير الشعب لآثار الملك إخناتون والملكة حتشبسوت بعد وفاتهم، قال حواس: ما حدث أن حتشبسوت غيرت في العقيدة، ونصبت نفسها ملكة وهذا أمر خاطيء، والشعب هو الذي أزال آثارها، أما إخناتون فقد أزالوا آثاره لأنه ضد الدين، وأي ملك يفعل ذلك يتم إزالة آثاره، وكل آثار آتون تم تدميرها.

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