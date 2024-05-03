"مضوني وسرقوا العربية".. تفاصيل اختطاف شاب في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، 5 أشخاص متهمين بـ استدرج شاب وأجبروه على توقيع 8 إيصالات أمانة على بياض، والاستيلاء منه على السيارة قيادته وذلك بسبب خلافات مالية بينهما.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة الشرقية مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، بتضرره من مقاول مقيم بمحافظة القليوبية؛ لقيامه وبصحبته 4 أشخاص آخرين غير معلومين لديه باستدراجه إلى إحدى المناطق، والتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته المشار إليها وإكراهه على توقيع 8 إيصالات أمانة على بياض، والاستيلاء منه على السيارة قيادته وذلك بسبب خلافات مالية بينهما، "مضوني 8 إيصالات وسرقوا العربية".

وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة 5 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها، وكذا 8 إيصال أمانة على بياض ممهورين بتوقيع المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.