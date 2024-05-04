خلية الإسماعيلية الإرهابية أمام القضاء اليوم (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تستمع الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، للمرافعة، في محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضية المعروفة بخلية الإسماعيلية.

ووجه للمتهمين العديد من التهم منها الانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، وتمويل الإرهاب، وأيضا حيازة أسلحة نارية والتخطيط لارتكاب عمليات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية، وخططوا لتنفيذ أعمال إرهابية ضد محكمة الإسماعيلية بعد قيامهم برصدها.