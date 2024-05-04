لقاء حميمي انتهى بالموت.. تفاصيل مقتل عامل بشقة المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قرر قاضي المعارضات بالمحكمة المختصة، اليوم السبت، تجديد حبس عاطل 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل دليفري حاول سرقته بالمطرية.

كشفت التحقيقات أن المجني عليه (عامل دليفري) وضع خطة لسرقة المتهم، بأن أنشأ حسابًا منتحلًا صفة "فتاة" وتعرَّف على المتهم (عاطل)، توطدت علاقتهما وحدد مكانًا لمقابلة حميمية في شقة الأخير.

وصل الدليفري إلى شقة العامل المتهم، فتبين للأخير أنه سقط ضحية لنصاب يريد سرقته، فنشبت بينهما مشاجرة، فتلقى المجني عليه طعنتين تسببت في وفاته.

نسبت النيابة للمتهم تهمة القتل وحيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني.