شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لا يبطل مفعول السموم الموجودة فى الفسيخ؟ الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان أن السموم الموجودة فى الفسيخ لا يبطل مفعولها وتأثيرها على الإنسان، إلا إذا تعرض الفسيخ إلى درجة حرارة 100 درجة مئوية لمدة عشر دقائق، مثل القلى فى الزيت.

وشدد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان على التزام أصحاب المنشآت الغذائية خاصةً التى تقدم الأكلات المشهورة التى ترتبط بموسم شم النسيم، بنظافة تلك المنشآت والبيئة المحيطة بها، وتهوية المكان وإضاءته جيدًا، وتواجد العديد من النوافذ المناسبة، بالإضافة إلى خلو تلك المنشآت من المخلفات أو الحشرات الطائرة والزاحفة، ووجود سلال قمامة محكمة الغلق تُفتح بالقدم، ووجود مطهرات أو منظفات، ومناشف أحادية الاستخدام.

وقال أن الصناديق الخاصة بتمليح الأسماك يجب أن تكون خشبية ونظيفة ومدون عليها تاريخ بداية التمليح، بالإضافة إلى ارتداء العمال الزى الصحى النظيف الخاص بالعمل، وعدم ظهور أى أعراض مرضية عليهم مثل العطس أو الرشح أو تقرحات باليد.

وأكد على توافر مصل "البوتيوليزم" الخاص بحالات التسمم للمواطنين بالمجان بمستشفيات الوزارة، لافتاً إلى أنه عند الشعور بأى أعراض مرضية مثل (جفاف الحلق – صعوبة فى الابتلاع – ازدواج الرؤية– ضيق فى التنفس) يجب التوجه بأقصى سرعة إلى أقرب مستشفى أو مركز سموم) لتلقى العلاج والرعاية اللازمة.