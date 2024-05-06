شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: تذكرة دخول حدائق الحيوان فى المحافظات بـ 5 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامى لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن حدائق الحيوان فى المحافظات تستقبل المواطنين للاحتفال بشم النسيم بسعر 5 جنيهات للتذكرة.

وأضاف أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الزائرين وتوفير كافة وسائل الراحة لهم والترفيه للاستمتاع بإجازة العيد، مشيرًا إلى أن حدائق الحيوان بالمحافظات استقبلت الآلاف من الزائرين الشهر الماضى.

من جانبه قال الدكتور إيهاب صابر رئيس هيئة الخدمات البيطرية، إن الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية قامت بأكبر حملة عرض ومبادلة "تدوير"للحيوانات والطيور والزواحف البرية بين حدائق الحيوان الإقليمية في المحافظات تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى مشيرًا الى وجود حدائق حيوان تابعة لوزارة الزراعة في محافظات "الإسكندرية والفيوم وبنى سويف وكفر الشيخ والشرقية" .

وكان وزير الزراعة قد شدد على تكثيف أعمال رفع الكفاءة والنظافة وحسن استقبال الجماهير وتيسير دخولهم وتحركاتهم داخل الحدائق وإلغاء الإجازات للعاملين الأطباء البيطريين خلال فترة الأعياد حيث تشهد الحدائق استقبال اعداد كبيرة من المواطنين.