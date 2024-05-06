شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء ربيعية على أغلب الأنحاء تسمح بالتنزه والاستمتاع بشم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أجواء ربيعية على أغلب الأنحاء، والأجواء مناسبة بالاستمتاع بعطلة شم النسيم .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع اليوم فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، لافته إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم فى القاهرة الكبرى 28 درجة.

ويشهد اليوم الإثنين، معتدل نهاراً على شمال البلاد والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 20، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 24، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 24.