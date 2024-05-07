15 صورة لتطبيق التصالح على مخالفات البناء.. مصدر يكشف موعد التفعيل ورابط التحميل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

انتهت وزارة التنمية المحلية، من تطبيق التصالح على مخالفات البناء من خلال الموبايل وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وكشف مصدر داخل الوزارة، تفاصيل التطبيق الجديد وموعد التفعيل وآلية الاستخدام.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن تكبيق التصالح الحديد يحمل اسم تطبيق "تصالح"، لافتا إلى أنه يمكن تحميله من خلال الموبايل لهواتف آندرويد أو من خلال هواتف آيفون.

وتابع المصدر، أن تطبيق التصالح الجديد عبر الموبايل يتيح تسجيل طلبات التصالح عن مخالفات البناء في جميع المحافظات.

وأشار إلى أنه يتم تحميل التطبيق من play store عن طريق البحث بكلمة "تصالح".

كنا يمكن تحميل تكبيق تصالح من خلال الرابط التالي، من هنا.

وشدد المصدر على أن البرنامج سيتم تفعيله بشكل رسمي اعتبارا من يوم الثلاثاء 7 مايو الحالي، وخلال الساعات القليلة المقبلة.

وتفتح وزارة التنمية المحلية، باب تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها اعتبارا من الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024.