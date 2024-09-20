بشعار الأهلي والزمالك.. ملعب المملكة أرينا يستعد لاستضافة السوبر الإفريقي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لملعب المملكة أرينا في الرياض، قبل أسبوع من استضافة مباراة الأهلي والزمالك، في السوبر الإفريقي 2024.

وظهر في مقطع الفيديو، تثبيت شعاري الأهلي والزمالك على جانبي الملعب، ويتم حاليا تجهيز ملعب المملكة أرينا، لاستضافة السوبر الإفريقي.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، استضافة ملعب مملكة أرينا، في الرياض، لنهائي كأس السوبر الإفريقي 2024، يوم الجمعة المقبل.

وتأهل الأهلي إلى السوبر الإفريقي، عقب الفوز بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي، فيما تأهل الزمالك بعد الفوز بكأس الكونفدرالية الإفريقية، على حساب نهضة بركان المغربي.

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