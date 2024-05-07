تيشرتات مؤازرة.. أسرة "جانيت" تنتظر القصاص أمام جنايات القاهرة | صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

حرص العشرات من أبناء الجالية السودانية بالقاهرة، على الحضور إلى مقر محكمة جنايات القاهرة في التجمع الخامس، قبل بدء أولى جلسات مُحاكمة المتهم بخطف وهتك عرض وقتل الرضيعة "جانيت جمعة" في مدينة نصر.

وارتدي جميع المؤازرين، تيشيرت مدون عليها "الطفلة البريئة جانيت".

ووجهت النيابة العامة للمتهم "م. س" في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر، 3 اتهامات أولاها؛ خطف المجني عليها "جانيت" وثانيها؛ هتك عرضها وثالثها؛ قتلها عمدًا.

وفي وقت سابق أحالت النيابة العامة، المتهم بقتل الطفلة "جنيت جمعة" -سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان.

وقد أبانت التحقيقات وبسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.

اقرأ أيضا:

"إلحقوني رحاب بتموت".. تفاصيل وفاة فتاة داخل لعبة قطار الموت بأكتوبر

"كانت محملة عمال يومية".. انقلاب سيارة ربع نقل بالصف والحصيلة 13 مصاباً

"سبته يغرق في جردل الحمام".. حكاية موظفة الوراق و"طفل سفاح" تنتهي بجثة في صندوق قمامة

تبقى مساران.. ماذا ينتظر "شروق وطه" المتهمين في واقعة نيرة صلاح؟

صورها لإشباع رغبته وابتزازها.. تفاصيل إحالة ستيني هتك عرض طفلة للجنايات