بعد ثبوت هلال ذي القعدة.. موعد عيد الأضحى المبارك 1445

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدًا الخميس هو أول أيام شهر ذي القعدة لعام 1445 هجرية.

وانتشرت خلال الساعات السابقة، عدد من عمليات البحث حول موعد وإجازة عيد الأضحى 2024؛ تزامنًا مع بدء أول أيام شهر ذي القعدة غدًا.

ويرصد "الخليج 365"، موعد وإجازة عيد الأضحى 2024، كما يلي:

ووفقًا للحسابات الفلكية التي أجراها المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن:

- أول أيام عيد الأضحى 2024 الأحد 16 يونيو

- ثاني أيام عيد الأضحى 2024 الاثنين 17 يونيو

- ثالث أيام عيد الأضحى 2024 الثلاثاء 18 يونيو

- رابع أيام عيد الأضحى 2024 الأربعاء 19 يونيو

ومن المقرر، أن تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاعين العام والخاص، بدءًا من يوم السبت 15 يونيو 2024 "وقفة عرفات"، وتستمر حتى الأربعاء 19 يونيو 2024 "رابع أيام العيد".

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