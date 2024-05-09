"كوكتيل مخدرات على الفيس بوك".. حبس 6 متهمين بالإتجار بالإستروكس والهيروجين بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أمرت جهات التحقيق بمدينة نصر ثالث، بحبس 6 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالترويج للمواد المخدرة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية كشفت ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن قيام بعض الخارجين عن القانون بالترويج للمواد المخدرة بإحدى المناطق بمدينة نصر.

واضطلعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، أسفرت جهودها عن ضبط 6 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم كميات من مخدري الإستروكس والهيروين، وكمية من الأقراص المخدرة.

بمواجهتهم اعترفوا بحياتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت الجهات المختصة التحقيق.