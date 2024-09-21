احذر الألم في هذه المنطقة بالجسم.. علامة على انتشار سرطان في الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يشعر الكثيرون بالقلق عند الشعور بألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن، خاصة إذا استمر لفترة طويلة، ولكن قد يكون هذا الألم مؤشرا على العديد من الحالات الصحية، مثل سرطان الكبد، وفقا لموقعي "medicalnewstoday" و"healthline".

لماذا يرتبط ألم الجزء العلوي الأيمن من البطن بسرطان الكبد؟

الكبد عضو حيوي يقع في الجزء العلوي الأيمن من البطن، وتحت الحجاب الحاجز مباشرة، عندما يتطور سرطان الكبد، يؤدي إلى الضغط على الأعصاب والأنسجة، وبالتالي يزداد حجمه ويضغط على الأعصاب والأنسجة المحيطة به، ما يسبب إلى الشعور بالألم.

ويلحق الورم الضرر بالأنسجة السليمة في الكبد، ما يُزيد من الألم في هذه المنطقة.

أعراض أخرى لسرطان الكبد

بالإضافة إلى الألم، يمكن أن يشمل سرطان الكبد مجموعة من الأعراض الأخرى، مثل:

اليرقان، أو اصفرار الجلد وبياض العينين.

فقدان الوزن غير المبرر.

فقدان الشهية.

الغثيان والتقيؤ.

التعب والإرهاق.

تورم في الساقين والبطن.

البول الداكن والبراز الفاتح اللون.

اقرأ أيضا:

مربية أطفال تقتل طفلين بطريقة مأساوية وهذا ما حدث

موجودة في منزلك.. 7 أشياء تسبب الطاقة السلبية تخلص منها فوراً

يتناوله كثيرون.. احذر هذا المشروب يدمر الكبد والبنكرياس

يدمر معدتك ويصيبك بالسكري.. تحذير من طعام عدو صحتك الأول

استعدوا للأسوأ.. 3 أبراج ستواجه أزمات مالية قبل نهاية سبتمبر