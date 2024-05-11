ضبط متهمين بحوزتهما أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة أفادت قيام شخصين بإدارة محلين كائنين بدائرة قسم شرطة بني سويف لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحلين المشار إليهما وأمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما (الأجهزة والمستلزمات التي تستخدم لفك شفرات القنوات الفضائية) وأقرا بأنهما مالكي المحلين وارتكابهما المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.