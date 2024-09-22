"حزب الله" نعى محمد علي زريق من بلدة المعلّقة البقاعية

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّ "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد علي زريق "باقر" مواليد عام 1985 من بلدة المعلّقة في البقاع، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس".

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