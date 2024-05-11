رفح والموظفين.. لماذا تصدر عمرو أديب الترند؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

لعنة مصر الموظفين.. بهذه الكلمات أصبح الإعلامي عمرو أديب ترند على موقع التدوين x، بعد حلقة أمس الجمعة عبر برنامح "الحكاية" المذاع عبر قناة mbc مصر.

أثارت تصريحات الإعلامي عمرو أديب، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء، فيرى البعض أنه مُحق في انتقاده، وأن هناك العديد من الموظفين في القطاع الحكومي لا يؤدون واجباتهم مما يشكل عبئًا على الدولة، والبعض يرى خلاف ذلك.

وقال عمرو أديب: لعنة مصر هي الموظفين، فهناك موظفين يريدون أن يتقاضوا المرتب والأرباح بدون عمل.

وأضاف "أديب": الموظف اللي قاعد وما بيشتغلش وبيقبض وبياخد أرباح.. أنتم مش بتشوفوا القطاع الخاص بيشتغل إزاي؟، ليه دول بيكسبوا، وشركات الحكومة بتخسر؟.

وتابع الإعلامي عمرو أديب: عشان واحد ياخد 3 آلاف جنيه أرباح آخر السنة يهد بلد بحالها، نريد زيادة الجرأة في التعامل مع هذا الأمر.

وأشار إلى أن الدولة لا بد أن تتفرغ للتعليم والصحة والضمان الاجتماعي، قائلا: الناس اللي بتشتغل في الأماكن الخاسرة بتاخد أرباح ومرتبات.

كما تصدر عمرو أديب الترند عبر موقع "x"، بسبب وصف اقتحام إسرائيل لمعبر رفح من الناحية الفلسطينية بحركة بها الكثير من التحدي والغباء.

وقال إن اقتحام إسرائيل لمعبر رفح من الناحية الفلسطينية حركة بها الكثير من التحدي والغباء، وهناك شعورًا بالغضب من هذه الحركة، معلقا: الجانب الأمريكي نفسه تضايق مما حدث.

وأشار عمرو أديب، إلى أن الإسرائيلي لا عهد له، حيث بالتزامن مع استمرار المفاوضات قام الاحتلال بهذا التصرف، مضيفا: "في هذه الظروف تصدير القوة مهم"، والدولة المصرية أصدرت بيانات واضحة جدا.

ونوه الإعلامي عمرو أديب، بأن الدبابة الإسرائيلية التي دخلت معبر رفح من الناحية الفلسطينية رسالة مفدها أنه لا يهمه أي طرف، وهذا الموقف يحتاج إلى تصرف، لافتًا إلى أن مصر حذرت من إلغاء اتفاقية السلام في حال استمرت إسرائيل في اجتياح رفح الفلسطينية.