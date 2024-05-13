الداخلية تلاحق تجار "الكيف" وتضبط 26 كيلو مخدرات في 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن "أسوان – دمياط - الإسكندرية" بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد 2 قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهم 8.200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الشابو بحوزة مُتهمَين.

وضبط 4 قطع سلاح ناري عبارة عن 2 بندقية آلية - بندقية خرطوش- فرد محلى – 2 خزينة – عدد من الطلقات، وتنفيذ 808 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد 3 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة ضُبط خلالهم 6.600 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 5.500 كيلو جرام لمخدر البانجو- 7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين.

كما تم ضبط عدد 3 فرد محلى وعدد من الطلقات بحوزة 3 متهمين "لهم معلومات جنائية".

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط 2 قضية "اتجار" في المواد المخدرة ضُبط خلالهم كمية لمخدر الحشيش بحوزة مُتهمَين، وضبط ع4 قضايا أسلحة بيضاء، ضُبط خلالهم 4 قطع سلاح أبيض بحوزة 4 متهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.