شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مستوطنون يهاجمون مساعدات الرصيف الأمريكى فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت المساعدات تصل إلى قطاع غزة عبر الرصيف الأمريكي، ويرصد الفيديو التالي مهاجمة مستوطنين لمساعدات الشحنة الأولى التي وصلت بالفعل إلى القطاع.

وفي خطوة أثارت الجدل، أعلن الجيش الأمريكي بدء العمل في الرصيف البحري العائم الذى تم بناؤه حديثا لتوصيل المساعدات للقطاع المحاصر عبر البحر، وقالت القيادة المركزية الامريكية إنه بالفعل تم تسليم الشحنة الأولي من المساعدات ما تسبب في ردود فعل متباينة وتحذيرات عدة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي؛ ما أسفر عن استشهاد 35.386 مواطنًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79.366 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.