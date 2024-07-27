شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: السفارة الأمريكية لدى روسيا لن تستأنف عملها بشكل كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "كرملين" دميترى بيسكوف، أن السفارة الأمريكية فى موسكو لن تستأنف عملياتها بشكل كامل فى أى وقت فى المستقبل المنظور لأنه لا توجد علاقات بين البلدين فى الوقت الراهن.

وقال المتحدث باسم الكرملين -فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الجمعة- "لم تعد السفارة الأمريكية فى موسكو ولن تعود، لأنه فى الواقع ليس لدينا أى علاقات ثنائية".

يُشار إلى أنه فى عام 2021 للرد على العقوبات المناهضة لروسيا التى أعلنتها واشنطن و طرد مجموعة الدبلوماسيين الروس، فرضت موسكو حظرا على توظيف المواطنين الروس ومواطنى الدول الثالثة فى السفارة الأمريكية فى روسيا.

بدورها، أعلنت السفارة الأمريكية لدى موسكو أنه اعتبارا من 12 مايو 2021 ستقلل من خدماتها القنصلية بالإضافة إلى تعليق إصدار التأشيرات غير الدبلوماسية.

وأكد الدبلوماسيون الروس مرارا أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تقلصت إلى الحد الأدنى المطلق، وظلت قضية استئناف العمليات الطبيعية للبعثات الدبلوماسية للبلدين من بين المسارات القليلة التى تم الحفاظ على الحوار فيها، ومع ذلك قالت وزارة الخارجية الروسية "إن موسكو لا ترى أى رغبة من الجانب الأمريكى فى تحقيق أى تقدم فى هذا الاتجاه، كما تؤجل واشنطن بشكل مصطنع إصدار التأشيرات للدبلوماسيين الروس".