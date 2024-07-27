شكرا لقرائتكم خبر عن وسام لوزير الأوقاف تقديرًا لجهوده في تعزيز العلاقات الروسية المصرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى المفتي الشيخ راوي عين الدين رئيس الإدارة الدينية لـ مسلمي روسيا الاتحادية ومجلس شورى المفتين لروسيا وسام الفخر للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده المباركة ومساهمته الكبيرة في تعزيز العلاقات الثنائية الروسية المصرية وتوطيد أواصر التعاون المثمر، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأشمل بما يخدم مصالح بلدينا المشتركة ويعود بالخير والنفع عليهما.

وأكد رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية أن وسام الفخر للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف لدوره البارز في فتح آفاق واسعة من التعاون والعمل المشترك في المجالات العلمية والدينية والإنسانية، وما تشهده هذه العلاقات من تطور ونمو مستمر على كافة الأصعدة والمستويات.

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لأعمال المؤتمر الدولي الخامس "طريق الحرير الروحي .. أهمية القيم الدينية في منطقة أوراسيا الكبرى" والذي نظمته الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية بمدينة قازان الروسية عاصمة جمهورية تتارستان بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ومع مفتي جمهورية تتارستان، في الفترة من 25 - 26 يوليو 2024م.



الجلسة الختامية لأعمال المؤتمر الدولي الخامس طريق الحرير الروحي في منطقة أوراسيا الكبرى



الجلسة الختامية لأعمال المؤتمر الدولي الخامس طريق الحرير الروحي أهمية القيم الدينية في منطقة أوراسيا الكبرى