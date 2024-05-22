شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: قريبا إعداد خارطة طريق للهيدروجين الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية إعداد خارطة طريق للهيدروجين الأخضر، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تراعى الانتقال العادل، حيث تتضمن كفاءة الطاقة للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وكذلك الإعداد لنوع جديد من الوظائف، حيث إن الهيدروجين الأخضر يعد من المجالات الواعدة للاستثمار.

وأوضحت وزيرة البيئة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن حجم الإنتاج المتوقع سنويا أكثر من 70 مليون طن، والفرص الاقتصادية لمشروعات الهيدروجين الأخضر تتجاوز 770 مليار دولار سنويا، مشيرة إلى البعد البيئي والاقتصادي له، حيث يتيح للدولة استغلال مواردها الطبيعية بشكل عادل وفعال، كما يفتح فرص عمل جديدة، من خلال إشراك القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الخضراء.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية بناء قدرات جيل جديد من الفنيين من خلال التعليم الفني، بما يحقق التوازن بين زيادة الطلب على الهيدروجين الأخضر وإتاحة أدوات الإمداد المطلوبة من الموارد البشرية المؤهلة، وأهمية التوافق على طريقة تقييم الأثر البيئي له، والحاجة إلى إعداد تقييم استراتيجي له، مع تطوير القوانين لإدراج الهيدروجين الأخضر ضمن المشروعات الخاضعة للتقييم البيئى.