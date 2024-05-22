شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرات المراقبة تكذب ادعاء راكب باستبدال أمواله بعملات محلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أفادت وزارة الداخلية أن كاميرات المراقبة بمطار القاهرة الدولى كذبت إدعاءات (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية") والتى زعم خلالها استبدال أمواله "عملات أجنبية إلى عملات محلية" حال سفره لإحدى الدول.
وأكدت الكاميرات على إختلاقه الواقعة لإثارة البلبلة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه لإدعائه الكاذب.
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