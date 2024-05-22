شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تنعى ضحايا حادث معدية أبو غالب وتصرف تعويضات لأسر المتوفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت مؤسسة حياة كريمة ضحايا حادث غرق معدية على جانبي الرياح البحيري بمركز ومدينة منشأة القناطر بالجيزة، والتي أسفرت عن وفاة 11 فتاة وإصابة 9 وفقدان 6 حتى الآن جاري البحث عنهم.

وفي تحرك عاجل وسريع أعلنت مؤسسة حياة كريمة تقديم كل أنواع الدعم اللازم لضحايا ومصابي الحادث، وقررت صرف تعويضات لأسر المتوفين والمصابين تقدر بـ50 ألف جنيه لأسر المتوفيات، و25 ألف جنيه لكل مصاب من مصابي الحادث.

ويتقدم أعضاء ومتطوعي مؤسسة "حياة كريمة" بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا الحادث، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بالرحمة، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، مع تمنياتنا بالشفاء للمصابين.