ملف رياضة الخليج 365.. إصابة أحمد حمدي بالصليبي.. فوز الزمالك على الأهلي.. والموت يفجع رئيس الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نشر الخليج 365 عدة موضوعات مهمة، أمس الثلاثاء، أبرزها تأكيد إصابة أحمد حمدي لاعب الزمالك بقطع في الرباط الصليبي، وفوز الزمالك على الأهلي في نهائيات دوري كرة اليد، بالإضافة إلى موت شقيق رئيس الترجي التونسي.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الثلاثاء:

الزمالك يشكر لاعب نهضة بركان لهذا السبب

توجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بالشكر للاعب فريق نهضة بركان المغربي ياسين البحيري، عبر بيان رسمي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"الحسم في لقاء ثالث".. لقطات من فوز الزمالك على الأهلي في دوري اليد

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، الفوز على الأهلي، بنتيجة 29-25، في ثاني مباريات نهائي بطولة الدوري، والتي جمعت بينهما مساء اليوم، على صالة حسن مصطفى.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

اللجوء لمباراة فاصلة.. الزمالك يفوز على الأهلي في سلسلة نهائي الدوري المصري لكرة اليد

فاز فريق الزمالك على الأهلي بنتيجة 29-25 في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن سلسلة لقاءات نهائي الدوري المصري لكرة اليد رجال.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

هل ينضم صلاح إلى معسكر منتخب مصر المقبل؟.. وزير الرياضة يجيب

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، موقف المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، من الانضمام إلى معسكر منتخب الفراعنة المقبل.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

رسميا.. الزمالك يعلن إصابة أحمد حمدي بقطع في الرباط الصليبي

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في الزمالك، نتيجة الأشعة التي خضع لها أحمد حمدي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، عقب الإصابة التي تعرض لها في نهائي الكونفدرالية الإفريقية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الموت يفجع رئيس الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي بنهائي أفريقيا.. وبيان من الأهلي

قبل إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، تلقى حمدي المؤدب رئيس نادي الترجي التونسي صدمة بوفاة شقيقه قبل المواجهة المرتقبة التي ستجمعهما مع الأهلي بالقاهرة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.