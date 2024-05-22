شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب امتحانات الثانوية.. تعرف على أخر موعد للتقديم بالمنح الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة 2024، المقرر أن تنطلق 10 يونيو المقبل، أعلن برنامج المنح الجامعية" و"برنامج رواد وعلماء مصر" المقدمين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ، والذي تقوم على تنفيذهما الجامعة الأمريكية بالقاهرة - عددًا من الفرص لمنح دراسية جامعية لطلاب المدارس الحكومية والتجريبية الحكومية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، ويتم قبول الطلاب من الشعب الثلاثة (علمي علوم و علمي رياضة وأدبي)، ويعتبر الموعد النهائي لتلقي الطلبات 31 مايو 2024.

ويقدم البرنامج منحًا دراسية لما يقرب من 372 طالب وطالبة والمخصص نسبة منه للطلاب ذوي الإعاقة في العام الدراسي الجامعي 2024 – 2025 وذلك للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في 13 جامعة مصرية حكومية وغير حكومية وتوزع تلك المنح الدراسية إلى ما يقرب من 145 منحة دراسية من خلال برنامج المنح الجامعية و227 منحة دراسية من خلال برنامج رواد وعلماء مصر المقدمين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتكون مدة الدراسة أربع أو خمس سنوات قد يسبقها سنة تمهيدية (وذلك فى حالة التحاق الطالب بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أو مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار) في مجموعة متنوعة من التخصصات الدراسية المتميزة.

ويتم اختيار الطلاب بناءً على مدى قوة وجودة استمارة التقديم بعد استيفائهم لمعايير القبول، كما تُتيح المنحة للطلاب المقبولين الدراسة ببرامج الساعات المعتمدة ذات المصروفات والتي تكون فيها الدراسة باللغة الإنجليزية، حيث يدرس الطلاب تخصصات حديثة وغير تقليدية.