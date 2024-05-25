منخفض صحراوي قادم من ليبيا.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع الحالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن التوقعات الجوية للأيام القادمة، مشيرًا إلى درجات الحرارة المتوقعة بعد انحسار الموجة الحارة.

وأوضح محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن درجات الحرارة بدأت في الانخفاض منذ مساء أول أمس الخميس. وأضاف أن طقس اليوم يشبه طقس الخميس، حيث تصل درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى إلى 33 درجة مئوية.

وأضاف القياتي أن طقس اليوم الجمعة يتميز بأجواء ربيعية في المناطق الشمالية، بينما لا يزال جنوب الصعيد تحت تأثير كتل هوائية شديدة الحرارة، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى 39 درجة مئوية.

وأوضح القياتي أن هذا التحسن في درجات الحرارة مؤقت، حيث من المتوقع وصول منخفض صحراوي قادم من ليبيا سيجلب معه كتل هوائية ساخنة، مما سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في كافة المناطق، لتصل إلى 45 درجة مئوية.

وتابع القياتي قائلاً: "ستصل ذروة الموجة الحارة يوم الإثنين، حيث ستتأثر جميع المناطق بالمنخفض الجوي القادم من ليبيا. ومن المتوقع أن تنتهي هذه الموجة يوم الثلاثاء."

وأشار القياتي إلى أن منخفض الهند الموسمي يعد منخفضًا عملاقًا يؤثر على شبه الجزيرة العربية بالكامل ويمتد تأثيره إلى مصر والسواحل الشمالية، وسيكون الكتلة الأساسية التي تؤثر في حالة الطقس خلال فصل الصيف.