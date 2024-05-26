النائب حافظ فاروق يؤدى اليمين الدستورية بديلا للنائب الراحل عبد الخالق عياد بمجلس الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أدى النائب حافظ فاروق، عضو مجلس الشيوخ، اليمين الدستورية، نائبا بمجلس الشيوخ، بديلا للنائب الراحل عبد الخالق عياد عضو مجلس الشيوخ.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.

وشهدت الجلسة، إعلان رئيس المجلس، تلقيه، إخطارا من الهيئة الوطنية للإنتخابات بشأن خلو مقعد النائب الراحل عبد الخالق عياد، وتصعيد البديل له بالقائمة الوطنية بالانتخابات

ووفقا لترتيب القائمة الانتخابية وإنفاذا للقانون ولائحة مجلس الشيوخ، سوف يستكمل المرشح الاختياطي بقائمة دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا. حافظ فاروق حافظ المدة المتبقية على مقعد النائب الراحل عبد الخالق عياد، في مجلس الشيوخ.