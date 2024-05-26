لورود التحريات.. حجز "سائق" متهم بمحاولة خطف فتاة جامعية بالشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -رمضان يونس:

قررت جهات التحقيق بنيابة الشروق وبدر، حجز "أ. ا" سائق بشركة نقل ذكي؛ حتى صباح الغد، لورود تحريات المباحث بشأن بلاغ يتهمه بمحاولة خطف فتاة جامعية بمنطقة الشروق بالقاهرة، وفق هبه غيث دفاع المتهم.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على سائق يعمل بإحدى شركات النقل الذكي لاتهامه بخطف فتاة في مدينة الشروق.

وتلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من فتاة تتهم فيه سائق باستخدم بخاخة ورش مادة مجهولة لها عقب استقلالها السيارة، وأن الفتاة اعتقدت أنها مخدرًا لاختطافها، وفور استفسارها عن الأمر نشبت بينهما مشادة كلامية انتهت بإلغاء الرحلة وترك السيارة.

ووثقت الفتاة الواقعة بواسطة كاميرا هاتفها، حيث التقطت الفتاة صورًا للسيارة وأرقام اللوحة المعدنية الخاصة بالسيارة، وتوجهت إلى قسم شرطة الشروق وحررت محضرًا بذلك، فيما جرى ضبط السائق من قبل رجال المباحث، وتم إحالته إلى النيابة التي تباشر التحقيق في المحضر رقم ٤٣١٩ لسنة ٢٠٢٤إداري نيابة الشروق.