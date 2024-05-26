تيك توكر شهير يخشى الفئران.. سفاح التجمع الذي لا نعرفه (أسرار وكواليس)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

سفاح التجمع قاتل متسلسل جديد تحركه شهوته، سفاح جديد ينضم إلى قائمة طويلة سطر فيها عناصرها جرائم بشعة هزت أرض المحروسة لكن صاحب أحدث رواية دموية سلك مسلكًا غريبًا انتقل من العالم الافتراضي كمقدم محتوى عبر منصات السوشيال ميديا إلى عالم الجريمة يحصد أرواح بنات حواء واحدة تلو أخرى حتى سقط القناع.

"كريم" -المعروف إعلاميًا بـ"سفاح التجمع"- عاش فترة بالخارج قبل أن يعود قبل سنوات. خريج الجامعة الأمريكية تحول من تاجر "بيلعب بالفلوس" إلى مقدم محتوى عبر تطبيق "تيك توك" ليخطف الأنظار بأسلوبه المبتكر حتى وصل عدد متابعيه إلى نحو 8 ملايين ويجني بفضلهم آلاف الدولارات منحته لقب "الشاب الثري".

سفاح التجمع يسير على خطى سفاح الجيزة

الشاب الإسكندراني ندهته نداهة الدم، سار على خطى "القذافي" -سفاح الجيزة الذي قتل زوجته وسيدتان وصديق عمره- ترك مسقط رأسه قاصدًا منتجعات القاهرة الجديدة السكنية واستقر في شقة بالتجمع الخامس عزل إحدى غرفها وحولها إلى أشبه بغرفة الموت.

شخص غريب الأطوار، كائن ليلي لا يظهر في الصباح إلا نادرًا، عرفه جيرانه صامتًا يفضل العزلة، يختفي لساعات بل أيام ليظهر في وقت متأخر من المساء رفقة فتيات يبدو من ملاحمهن وهيئتهن أنهن ساقطات أو فتيات ليل لا تربطهن به علاقة أو صلة قرابة.

غرفة الموت في شقة سفاح التجمع

داخل غرفة الموت بشقة كمبوند الأثرياء، استدرج سفاح التجمع أربع فتيات ليل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر مواقع التواصل؛ اثنتان من الزاوية الحمراء والثالثة من أبو النمرس والرابعة من المرج، رصدتهن كاميرات المراقبة يدخلن على أقدامهن وخرجن في حقائب سفر كبيرة يتخلص من جثثهن بالطريق الصحراوي نطاق محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد.

شاب نحيف قصير القامة تثيرك شكوك لدى مشاهدته للمرة الأولى خاصة وجهه الشاحب، مارس مع ضحايا ساديته - الشعور باللذة الجنسية بإلحاق الأذى بالآخرين - احتجزهن داخل حجرة حوائطها معزولة الصوت، ضربهن وعذبهن وأعطاهن المواد المخدرة، ليكن صيدًا سهلًا، مارس معهن الجنس وخنق اثنتين وماتت الأخرتين نتيجة جرعة زائدة من المخدرات -الآيس"، حسب التحريات.

سفاح التجمع يخشى الفئران

"كريم" أو "سفاح التجمع" يبدو "شموم الجبار" داخل صومعته لكن المفاجأة أنه يخشى الفئران حتى أن جارته روت موقفًا غريبًا "مرة شوفته طالع بيجري من شقته ويقول "فار فار" فتكون المفارقة أنه يقتل 4 فتيات وقبلهن كلبه الوفي أم فأر لا حول له ولا قوة يبث فيه الرعب!

سفاح التجمع صاحب 8 ملايين متابع عبر حسابه بتيك توك لم يكتف بممارسة الجنس مع ضحاياه الأربع بل تعمد تصوريهن في أثناء العلاقة ليحتفظ بفيديوهات علاقاته على حاسوبه الشخصي مدونًا اسم كل ضحية عللى المقطع الخاص بها كما لو أنها مكتبة فيديوهات ترفيهية.

بفحص الهواتف والحواسب الخاصة، تقرير وحدة إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية توصل إلى أن سفاح التجمع صور ضحاياه وهن عرايا وتعذيبه لهن بالكرباج وتوثيق الأيدي والأقدام بالحبال في أثناء ممارسة الجنس.

سفاح التجمع بعد الانتهاء من ضحيته، يضعها داخل حقيبة سفر ويخرج بها بين جنبات الليل ثم يلقي الجثة على أحد الطرق الصحراوية، في محاولة لإخفاء معالم جريمته.

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