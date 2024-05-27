الصحة تكشف مخاطر الولادة القيصرية في الأسابيع "34 و35 و36"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن مخاطر الولادة القيصرية للحوامل في الأسابيع من 34 وحتى 36 للحمل من أصل 40 أسبوعا للحمل.

وقالت الوزارة في منشور توعوي، إن الولادة القيصرية في تلك الأسابيع تجعل الطفل "مبتسرًا" وتعرضه لمضاعفات الأطفال المبتسرين.

وتشمل تلك المضاعفات:

* دخول الحضانة وفصله عن الأم

* حرمانه من رعاية الجلد للجلد

* حرمانه من الرضاعة الطبيعية

* تعب التنفس ومضاعفات التنفس الصناعي

وبحسب منظمة الصحة العالمية، يُقدّر عدد الأطفال الذين وُلدوا قبل الأوان (قبل 37 أسبوعًا كاملاً من الحمل) في عام 2020 بما يصل إلى 13,4 مليون طفل.

وأشارت المنظمة إلى أن مضاعفات الولادة المبتسرة هي السبب الرئيسي للوفاة بين الأطفال دون سن الخامسة، وهي المسؤولة عن وقوع ما يقرب من 900 ألف حالة وفاة في عام 2019.

في حين تتراوح نسبة المواليد الذين وُلدوا قبل الأوان في عام 2020 في جميع البلدان بين 4٪ و 16٪.

لماذا تحدث الولادة المبتسرة؟

وفق الصحة العالمية، تحدث الولادة المبتسرة لأسباب عديدة، ويحدث معظمها من تلقاء نفسه، ولكن بعضها يعزى لأسباب طبية مثل العدوى أو مضاعفات الحمل الأخرى التي تتطلب حفزًا مبكرًا للمخاض أو الولادة القيصرية.

كما تشمل الأسباب تعدد الأجنة والعدوى والاعتلالات المزمنة مثل داء السكري وارتفاع ضغط الدم؛ ومع ذلك، وفي كثير من الأحيان لا يتم تحديد السبب. وربما يعزى الأمر أيضًا إلى تأثير وراثي.