وزيرة الثقافة تعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة للتفوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تصوير- نادر نبيل:

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافـــة، أسماء الفائزين بجائزة الدولة للتفوق (فنون- آداب- علوم اجتماعية).

وجاءت قائمة الفائزين كالتالي:

أولا: التفوق في الفنون

-الدكتور وليد سيف

- المعماري حمدي السطوحي

ثانيا: التفوق في الآداب

- الكاتب عبد الرحيم كمال

- الدكتورة عزة بدر

ثالثا: التفوق في العلوم الاجتماعية

- الدكتورة أمنية حلمي

- الدكتور سامية قدري

- الدكتور حامد عيد

يذكر أن القوائم القصيرة للمرشحين لجائزة الدولة للتفوق في الفنون ضمت النحات الدكتور أحمد عبد العزيز، والأستاذ الدكتورة أميرة سيد فرج، والمعماري حمدي السطوحي، والناقد والسيناريست الدكتور وليد سيف.

فيما ضمت القائمة القصيرة في مجال الآداب ،الشاعر الأستاذ جميل عبد الرحمن، والقاص والروائي الأستاذ عبد الرحيم كمال، والقاصة والروائية الدكتورة عزة بدر، والناقد الأستاذ الدكتور محمد خليفة.

وضمت القائمة القصيرة للجائزة في مجال العلوم الاجتماعية الدكتورة أمنية حلمي، والمستشار بهاء المري، والدكتور جمال سلامة، والدكتور حامد عبد الرحيم عيد، والدكتورة سامية قدري، والطبيب لطفي الشربيني.