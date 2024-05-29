رئيس جهاز "الشروق": تسخير كل الإمكانيات اللازمة لملف تقنين الأراضى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

وجه رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق المهندس محمد السيد عبدالمقصود، تسخير كل الإمكانيات اللازمة لملف تقنين الأراضي لخروجه إلى النور فى المستقبل القريب، مطمئنا حائزي الأراضي على استمرار السير قدماً نحو تحقيق أهداف التنمية بمناطق الامتداد.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم الأربعاء منطقة الرابية المضافة للمدينة لمتابعة سير العمل بالمنطقة، وتذليل أي عقبات، وذلك عقب أيام من توليه رئاسة الجهاز، يرافقه مسئولو الجهاز .

وخلال الجولة، تابع رئيس الجهاز الأعمال الجارية لتنفيذ خط مياه الشرب الرئيسي قطر 710مم، موجهاً بسرعة التنفيذ على الوجه الأمثل.

وأعلن البدء في زراعة وتجميل الجزيرة الفاصلة بين الحي التاسع والمنطقة الترفيهية، موضحاً أنه جارٍ رفع المخلفات وتسوية الأحواض وتم توريد وزراعة الزهور بالجزيرة من ناحية حارة الخدمة بالمحور الغربى.

في السياق نفسه، تابع المهندس محمد عبدالمقصود، الأعمال الجارية لتنفيذ مدرسة سعة 33 فصلاً بمركز خدمات المنطقة الخامسة الحى الثامن على مساحة 5760 مترا مسطحا ، وتفقد

كمبوند "دار مصر" لمتابعة الحالة العامة للطرق والحدائق، مشدداً على تكثيف أعمال النظافة العامة ورعاية الحدائق، ومواجهة المخلفات بكل حسم داخل الكمبوند حرصاً على الثروة العقارية.