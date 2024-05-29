وزير التموين: "الـ5 أرغفة بجنيه يعتبر ببلاش.. والبعض يستخدمه في الأعلاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

قال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، إن قرار زيادة سعر رغيف الخبز من 5 قروش إلى 20 قرشًا، يستهدف استمرار منظومة الدعم للمواطنين.



وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن المخابز تعمل بكافة طاقتها وتقوم باستلام الدقيق بنفس الحصة يوميا، لافتا إلى أن هذه الزيادة محسوبة من قبل الحاسب الآلي وبالتالي يتم تحويل الأموال الخاصة بالمخابز يوميًا بالزيادة.



وتابع: "سعر الـ5 أرغفة خبز بـ1 جنيه هذه التكلفة تعني أنه بدون سعر أو "ببلاش"، علما بأن سعر التكلفة الأساسية لهذا العدد 6 جنيهات"، لافتا إلى أن بعض المواطنين يقومون باستخدامه في الأعلاف.



يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد مؤتمرا صحفيا مساء اليوم، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة لتناول ملف الدعم.