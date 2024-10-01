مصطفى قمر برسالة مؤثرة لنجله في عيد ميلاده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان مصطفى قمر عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” مقطعاً مصوّراً من الاحتفال العائلي الخاص الذي أقامه لابنه تيام بمناسبة عيد ميلاده، تمنى فيه أن يحمل له هذا العام السعادة، ويحقق المزيد من النجاح في حياته المهنية.

وعلّق قمر على الفيديو بكلمات مؤثرة وجّهها الى ابنه تيام وقال فيها: “كل سنة وأنت طيب يا تيمو يا حبيبي يا نجم الشباب، ربّنا يديم عليك ضحكتك يا بهجة حياتنا، وكل سنة تبقى بخير وصحة وسعادة، ونجاح وحسنات كتير… بحبك يا أجمل ابن في الدنيا ربنا يحفظك”.

وردّ تيام على والده، من خلال تعليق له قال فيه: “ربنا يخليك ليا يا حبيبي وما يحرمنيش من حنّيتك وطيبة قلبك أبداً يا أحلى أب في العالم. بحبك أوي”.

يُذكر أن مصطفى قمر طرح أخيراً فيديو كليب أغنية “صناعة مصرية”، من إخراج بتول عرفة، وتم تصويره في الإسكندرية مسقط رأس قمر وبتول، وبخاصة في منطقة المكس، والأغنية من كلمات وألحان محمد قاسم، وتوزيع وميكساج وماستر وسام عبد المنعم، وتم طرحه في الأسابيع الماضية، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.