لهذا السبب اعتذرت غادة عادل عن مسلسل “سيد الناس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن سبب اعتذار الفنانة غادة عادل عن عدم المشاركة في مسلسل “سيد الناس” الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد، هو خلافها مع الشركة المنتجة للعمل على الأجر وترتيب اسمها على التتر، الأمر الذي دفعها للاعتذار بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق.

وكانت الشركة المنتجة للمسلسل قد أعلنت عن اعتذار غادة عادل والتعاقد مع الفنانة منة فضالي لتحلّ بديلةً لها.

يُذكر أن آخر أعمال غادة عادل الفنية، فيلم “أهل الكهف” الذي عُرض الفترة الماضية في دور السينما، وهو بطولة: خالد النبوي، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، مصطفى فهمي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة، وهو مأخوذ عن رواية بالاسم نفسه للكاتب توفيق الحكيم.

من ناحية أخرى، يعكف القائمون على مسلسل “سيد الناس” في الفترة الحالية على بناء ديكورات جديدة له، وذلك بعد الحريق الذي شبّ أخيراً في مدينة الإنتاج الإعلامي والتهم بعض ديكورات المسلسل.

والمسلسل هو بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، أحمد فهيم، طارق النهري…، ومن تأليف الكاتب الصحافي خالد صلاح وإخراج محمد سامي.