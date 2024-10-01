أزمة جديدة تهدد فيلم رانيا يوسف وسمية الخشاب المنتظر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فوجئ صنّاع فيلم “التاروت” للنجمتين رانيا يوسف وسمية الخشاب بالدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين يُصدر قراراً بإلغاء تصريح لعرض الفيلم بعد إصرارهم على الاستعانة بالبلوغر علي غزلان في الفيلم، وإحالة جميع العاملين فيه إلى التحقيق.

وعلى الفور، أصدرت الشركة المنتجة لفيلم “التاروت” بياناً رسمياً للرد على إيقاف ترخيص العمل، الذي تلعب بطولته سمية الخشاب ورانيا يوسف، أوضحت فيه أن غزلان شارك في الفيلم كبلوغر وليس كممثل، إذ اقتصر دوره على قول جملة واحدة فقط: “العالم بينتهي”، من دون أي تداخل مع الأبطال الرئيسيين.

وأكدت الشركة أن مشاركة غزلان لا تؤثر في البنية الفنية للفيلم أو في أداء الممثلين، مشددةً على أن دوره بسيط ويخدم حبكة الفيلم ولا صلة له بالأداء الدرامي.

وفي أول رد فعل للمخرج إبرام نشأت على تصريحات نقيب الممثلين، قرر نشأت حذف كل مشاهد البلوغر علي غزلان من الفيلم، استجابةً لقرارات الدكتور أشرف زكي، حيث قال: “العمل سيتم طرحه قريباً ونتمنى أن ينال إعجاب الجمهور”.

يُذكر أن فيلم “التاروت” يواجه منذ الإعلان عن عرضه في دور السينما العديد من المشكلات، كان آخرها اتهام رانيا يوسف بتقديم مشهد غير لائق ويتعارض مع تقاليد المجتمع.

فيلم “التاروت” هو بطولة كل من: رانيا يوسف، سمية الخشاب، مي سليم، منذر رياحنة، علاء مرسي، محمد سليمان، محمد عز…، ومن تأليف معتز المفتي وإخراج إبرام نشأت.