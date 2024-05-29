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"الداخلية" تعلن بدء مغادرة أول فوج من حجاج القرعة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية اتخاذ ما يلزم نحو سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بسفر حجاج بيت الله الحرام، حيث تم توديع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام من "بعثة القرعة" لعام 1445هـ/ 2024 م من مطار القاهرة الدولى إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولى بالمدينة المنورة.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية، على تقديم كل أوجه الرعاية لحجاج القرعة لهذا العام 1445هـ، تزامنا مع بدء الجسر الجوي بين مصر والسعودية، اليوم، لنقل حجاج بيت الله الحرام "بعثة القرعة" إلى الأراضي المقدسة.

كما أعرب ضيوف الرحمن عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به وزارة الداخلية فى سبيل توفير كافة أوجه الرعاية والاهتمام بهم حال مغادرتهم لأداء مناسك الحج.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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