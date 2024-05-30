الرئيس السيسي يلقي كلمة مصر في الاجتماع العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني، بحضور الرئيس الصيني وعدد من القادة العرب، حيث قام بإلقاء كلمة نيابة عن مصر.

في كلمته، ركز الرئيس السيسي، على سبل تعزيز التعاون العربي الصيني في ظل التحديات الدولية الراهنة، مع التركيز بشكل خاص على الأوضاع الإقليمية، وخاصة الأحداث الجارية في قطاع غزة.

وأكد الرئيس السيسي، على أهمية التعاون الاستراتيجي بين مصر والصين، مشيرًا إلى العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال العقد الماضي. وأشاد بدور الصين في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

من جانبه، دعا الرئيس السيسي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين المتضررين.

وفي نهاية كلمته، أكد الرئيس السيسي على أهمية المنتدى العربي الصيني في تعزيز التعاون بين الدول العربية والصين، معربًا عن تفاؤله بأن سيسفر الاجتماع عن نتائج إيجابية تعزز العلاقات بين البلدين.

بهذا، اختتم الرئيس السيسي كلمته متمنيًا السلام والرحمة للجميع.