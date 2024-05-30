الداخلية تكشف حقيقة دهس شاب بسيارة يستقلها 3 مخمورين أمام الحديقة الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضمنا تضرر صاحب الحساب من قيام 3 أشخاص مستقلين سيارة "تحت تأثير المواد الكحولية" بالاصطدام بنجله أمام الحديقة الدولية بالقاهرة وإحداث إصابته.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بالقاهرة بأنه أثناء سير سيارة قيادة (طالب، مقيم بالقاهرة) اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى إصطدامه، بالمعنى بالشكوى أمام الحديقة الدولية بمدينة نصر بالقاهرة محدثاً به بعض الإصابات، وتم ضبط السيارة وقائدها واتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.

ولم يسفر الفحص عن وجود أشخاص آخرين رفقة قائد السيارة أو وجود مواد كحولية بالسيارة أو تعاطي قائدها لتلك المواد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.