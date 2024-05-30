وزير الزراعة يستقبل رئيس هيئة السلامة الغذائية الإماراتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم بمكتبه بالعاصمة الادارية الجديدة، سعيد العامري، رئيس هيئة السلامة الغذائية والزراعية بدولة الإمارات والوفد المرافق.

جاء ذلك لبحث تعزيز وتوسيع التعاون مع دولة الإمارات العربية الشقيقة في قطاع الزراعة وتبادل الخبرات في مجالات الصحة والصحة النباتية، فضلًا عن تبادل الخبرات بقطاع التمور وبحث إنشاء مزرعة بحثية نموذجية لزراعة النخيل من الأصناف عالية الجودة والإنتاجية.

وخلال اللقاء، أشار "القصير"، إلى عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والتنسيق المشترك والتعاون المستمر في مختلف القطاعات بما فيها قطاع الزراعة، مشيرًا إلى جهود القيادة السياسية في البلدين للارتقاء دائما بمستوى التعاون الاستراتيجي في كل المجالات.

ومن جانبه، أكد رئيس هيئة سلامة الغذاء الإماراتي، رغبته في التعاون مع مصر بقطاع الزراعة وخاصة مجال تبادل السلع الزراعية بما يحقق طموحات ومصلحة الشعبين وفي إطار العلاقة الاستراتيجية بين البلدين.

حضر اللقاء بعض قيادات وزارة الزراعة المصرية وهيئة سلامة الغذاء الإماراتي وسفارة الإمارات بالقاهرة.

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