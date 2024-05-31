غدا.. مصر للطيران تسير 22 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

تسير شركة "مصر للطيران"، غدا، 22 رحلة جوية، لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة؛ وذلك استمرارا للجسر الجوي الذي سيرته شركة مصر للطيران "الناقل الوطني".

وذكرت الشركة في بيان له، الجمعة، أنه سيتم غدا الأول من يوينو المقبل تسيير 22 رحلة لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة بواقع 11 رحلة من القاهرة إلى جدة، و5 رحلات من القاهرة إلى المدينة المنورة، ورحلة واحدة من القاهرة إلى الطائف، و3 رحلات من كوناكري إلى المدينة المنورة، ورحلتين من باماكو إلى المدينة المنورة، وذلك لنقل حجاج بعثتي وزارة الداخلية ووزارة الصحة، فضلا عن بعثات التضامن الاجتماعي لمحافظات الوادي الجديد وجنوب سيناء والمينا، وحجاج قرعة الفيوم والوادي الجديد والشرقية وجنوب سيناء وشمال سيناء والقاهرة وكفر الشيخ، بالإضافة إلى حجاج باماكو وكوناكري.