شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء أخوى يجمع الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد فى الصين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى لقاء اتسم بالود والأخوة، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات الشقيقة، على هامش منتدى التعاون العربي الصيني ببكين.

وعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن، قبل قليل، بعد قيامه بزيارة إلى الصين خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣١ مايو ٢٠٢٤، شارك خلالها في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التعاون العربي الصيني.



لقاء أخوى يجمع الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد فى الصين



لقاء أخوى يجمع الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد فى الصين



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